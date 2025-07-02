Уже окончательно: президент Ирана утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ

По данным СМИ, 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан ввел в действие закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ, который на прошлой неделе одобрил парламент Ирана. Законопроект также поддержал Совет стражей конституции Ирана.

Инспекторам МАГАТЭ больше не будет разрешено въезжать в Иран без согласования Высшего совета национальной безопасности.

Тегеран также рассматривает возможность введения персонального запрета на въезд для руководителя агентства Рафаэля Гросси, которого обвиняют в "содействии агрессивной политике США и Израиля".