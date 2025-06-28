Иран запретил главе МАГАТЭ посещать ядерные объекты страны, - СМИ
Иран решил запретить главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Соответствующее решение озвучил вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаи во время сегодняшних похорон высокопоставленных военных чиновников и ученых-атомщиков, которые погибли в результате недавних ударов Израиля.
Помимо запрета для Гросси, Иран требует убрать с ядерных объектов камеры наблюдения, в, что обнаружил, что правительства Израиля получило "конфиденциальные данные об объектах".
Издание напомнило, что ранее Иран разрешил МАГАТЭ получить доступ к своим ядерным установкам и провести их инспекцию, а также использовать сложные устройства наблюдения, чтобы держать ядерную программу под контролем в рамках ядерной сделки.
Речь идет о сделке, которую Тегеран подписал в 2015 году с Францией, Россией, Британией, США, Германией и ЕС. Однако первая администрация президента США Дональда Трампа вышла из этой сделки в 2018 году.
Во время недавних переговоров по своей ядерной программе, Иран пригрозил убрать камеры наблюдения.
Война Израиля и Ирана
Напомним, на днях между Израилем и Ираном было достигнуто перемирие после войны, которая длилась 12 дней.
В рамках своей операции Израиль атаковал иранские высокозащищенные ядерные объекты с помощью беспилотников и военных самолетов, чтобы помешать режиму создать ядерную бомбу.
Это в свою очередь, спровоцировало ответные удары по израильским городам со стороны Ирана.
Кроме того, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Вскоре Трамп и ряд других чиновников заявляли, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Однако согласно СМИ, по данным американкой разведки, это не так.
Более того, сегодня стало известно, что США не использовали противобункерные авиабомбы для ударов по объекту в Исфахане, поскольку он расположен глубоко и удары такими бомбами, скорее всего, были бы неэффективными.
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