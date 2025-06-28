Иран запретил главе МАГАТЭ посещать ядерные объекты страны, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Соответствующее решение озвучил вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаи во время сегодняшних похорон высокопоставленных военных чиновников и ученых-атомщиков, которые погибли в результате недавних ударов Израиля.

Помимо запрета для Гросси, Иран требует убрать с ядерных объектов камеры наблюдения, в, что обнаружил, что правительства Израиля получило "конфиденциальные данные об объектах".

Издание напомнило, что ранее Иран разрешил МАГАТЭ получить доступ к своим ядерным установкам и провести их инспекцию, а также использовать сложные устройства наблюдения, чтобы держать ядерную программу под контролем в рамках ядерной сделки.

Речь идет о сделке, которую Тегеран подписал в 2015 году с Францией, Россией, Британией, США, Германией и ЕС. Однако первая администрация президента США Дональда Трампа вышла из этой сделки в 2018 году.

Во время недавних переговоров по своей ядерной программе, Иран пригрозил убрать камеры наблюдения.