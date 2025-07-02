Вже остаточно: президент Ірану затвердив закон про зупинення співпраці з МАГАТЕ

За даними ЗМІ, 2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ, який минулого тижня схвалив парламент Ірану. Законопроєкт також підтримала Рада вартових конституції Ірану.

Інспекторам МАГАТЕ більше не буде дозволено в'їжджати до Ірану без погодження Вищої ради національної безпеки.

Тегеран також розглядає можливість запровадження персональної заборони на в'їзд для керівника агентства Рафаеля Гроссі, якого звинувачують у "сприянні агресивній політиці США та Ізраїлю".