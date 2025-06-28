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США атаковали один из ядерных объектов Ирана без противобункерных бомб, – CNN

Суббота 28 июня 2025 16:13
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США атаковали один из ядерных объектов Ирана без противобункерных бомб, – CNN Фото: ядерный объект в Исфахане был атакован только ракетами Tomahawk (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В минувшие выходные войска США атаковала три ядерных объекта Ирана. Однако для удара по одному из них не использовались противобункерные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, председатель Объединенного комитета начальников штаба генерал Дэн Кейн сказал, что бомбы, скорее всего, не были б эффективными, поскольку объект находится слишком глубоко под землей.

Его комментарий, сказанный во время брифинга в четверг, описали четыре человека. Как пишет CNN, слова генерала являются первым известным объяснением того, почему войска США не использовали бомбы Massive Ordnance Penetrator против объекта в Исфахане.

Издание напомнило, что бомбардировщики B2 сбросили более дюжины противобункерных бомб на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанз. Однако Исфахан был поражен только ракетами Tomahawk, которые запустили с американской подводной лодки.

CNN отметило, что секретный брифинг для законодателей провели Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Представитель Кейна отказался от комментариев, заявив, что не может комментировать секретный брифинг председателя Конгрессу.

В ходе брифинга глава ЦРУ сообщил законодателям, что, по оценкам американской разведки, большая часть обогащенного ядерного материала Ирана находится в Исфахане и Фордо.

После получения информации, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил CNN, что некоторые возможности Ирана "находятся так глубоко под землей, что мы никогда не сможем до них добраться".

"Поэтому у них есть возможность переместить большую часть того, что было сэкономлено, в районе, куда не могут добраться американские бомбардировочные мощности", - добавил он.

Также CNN добавило, что чиновники США полагают, что подземные сооружения Исфахана содержит почти 60% запасов обогащенного урана, который понадобится Ирану для того, чтобы когда-либо произвести ядерное оружие.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет утверждали, что в результате данной атаки ядерная программа Тегерана была полностью уничтожена.

Однако предварительная оценка разведки США говорит иное. CNN писало, что основные элементы ядерной инфраструктуры Ирана не были полностью уничтожены.

Трамп в свою очередь, раскритиковал CNN и The New York Times, назвав их новости фейковыми.

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