Уже "на карандаше". Гуменюк рассказала, что происходит с мобилизацией на ВОТ Украины

"Критического изменения нет, они продолжают системную работу по сбору данных. Они сейчас формируют мобилизационные ресурсы. То есть и провозглашенная мобилизация на 300 тыс. человек она может коснуться целиком и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, уже подавшиеся в списки избирателей во время "выборов", они уже "на карандаше", - рассказала Гуменюк.

По словам спикера, данные этих людей учитываются как дополнительный ресурс.

"Они их собирают в так называемые "отряды территориальной обороны", – констатировала она.

Мобилизация РФ в оккупированной Луганской области

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что в Северодонецке у мужчин проверяют документы на улицах.

"Недолго держат пожилых и тех, у кого есть отсрочка. Других - отправляют в военкомат. Также продолжаются поадресные рейды", - отметил он.

А в Довжанске в рамках принудительной мобилизации город патрулируют группы по шесть вооруженных оккупантов, которые проверяют каждый дом - и частные дома, и многоэтажки.

"По двое заходят в подъезд и, имея точные адреса мужчин, проводят поквартирный рейд. Остальные четверо ждут во дворе. В случае отказа открыть дверь угрожают открыть огонь", - рассказал Лысогор.