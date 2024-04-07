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Вже на "олівці". Гуменюк розповіла, що відбувається з мобілізацією на ТОТ України

Фото: що відбувається з мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти займаються збором мобілізаційних ресурсів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ті з чоловіків, які потрапили до списків під час так званих "виборів", вже у загарбників "на олівці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону, Telegram голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Критичної зміни нема, вони продовжують системну роботу зі збору даних. Вони зараз формують мобілізаційні ресурси. Тобто та проголошена мобілізація на 300 тис. осіб вона може торкнутися цілком і тимчасово окупованих територій і їх населення. Тому люди, які вже подались у списки виборців під час "виборів", вони вже "на олівці", - розповіла вона.

За словами спікера, дані цих людей обліковуються як додатковий ресурс.

"Вони їх збирають у так звані "загони територіальної оборони", - констатувала вона.

Мобілізація РФ у окупованій Луганській області

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що у Сєвєродонецьку в чоловіків перевіряють документи на вулицях.

"Недовго тримають літніх та тих, в кого є відтермінування. Інших – відправляють до військкомату. Також тривають поадресні рейди", - зазначив він.

А у Довжанську в рамках примусової мобілізації місто патрулюють групи по шість озброєних окупантів, які перевіряють кожний будинок - і приватні оселі, і багатоповерхівки. 

"По двоє заходять до під’їзду і, маючи точні адреси чоловіків, проводять поквартирний рейд. Інші четверо чекають на подвір’ї. У разі відмови відчинити двері погрожують відкрити вогонь", - розповів Лисогор.

Мобілізація в Росії

3 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей. За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.

Зазначимо, британська розвідка до цього повідомляла, що Росія набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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