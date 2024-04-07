Уже "на карандаше". Гуменюк рассказала, что происходит с мобилизацией на ВОТ Украины

Российские оккупанты занимаются сбором мобилизационных ресурсов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, те из мужчин, которые попали в списки во время так называемых "выборов", уже у захватчиков "на карандаше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона, Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Критического изменения нет, они продолжают системную работу по сбору данных. Они сейчас формируют мобилизационные ресурсы. То есть и провозглашенная мобилизация на 300 тыс. человек она может коснуться целиком и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, уже подавшиеся в списки избирателей во время "выборов", они уже "на карандаше", - рассказала Гуменюк.

По словам спикера, данные этих людей учитываются как дополнительный ресурс.

"Они их собирают в так называемые "отряды территориальной обороны", – констатировала она.

Мобилизация РФ в оккупированной Луганской области

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что в Северодонецке у мужчин проверяют документы на улицах.

"Недолго держат пожилых и тех, у кого есть отсрочка. Других - отправляют в военкомат. Также продолжаются поадресные рейды", - отметил он.

А в Довжанске в рамках принудительной мобилизации город патрулируют группы по шесть вооруженных оккупантов, которые проверяют каждый дом - и частные дома, и многоэтажки.

"По двое заходят в подъезд и, имея точные адреса мужчин, проводят поквартирный рейд. Остальные четверо ждут во дворе. В случае отказа открыть дверь угрожают открыть огонь", - рассказал Лысогор.