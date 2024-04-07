ua en ru
Вс, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже "на карандаше". Гуменюк рассказала, что происходит с мобилизацией на ВОТ Украины

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 10:55
UA EN RU
Уже "на карандаше". Гуменюк рассказала, что происходит с мобилизацией на ВОТ Украины Фото: что происходит с мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты занимаются сбором мобилизационных ресурсов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, те из мужчин, которые попали в списки во время так называемых "выборов", уже у захватчиков "на карандаше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона, Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Критического изменения нет, они продолжают системную работу по сбору данных. Они сейчас формируют мобилизационные ресурсы. То есть и провозглашенная мобилизация на 300 тыс. человек она может коснуться целиком и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, уже подавшиеся в списки избирателей во время "выборов", они уже "на карандаше", - рассказала Гуменюк.

По словам спикера, данные этих людей учитываются как дополнительный ресурс.

"Они их собирают в так называемые "отряды территориальной обороны", – констатировала она.

Мобилизация РФ в оккупированной Луганской области

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что в Северодонецке у мужчин проверяют документы на улицах.

"Недолго держат пожилых и тех, у кого есть отсрочка. Других - отправляют в военкомат. Также продолжаются поадресные рейды", - отметил он.

А в Довжанске в рамках принудительной мобилизации город патрулируют группы по шесть вооруженных оккупантов, которые проверяют каждый дом - и частные дома, и многоэтажки.

"По двое заходят в подъезд и, имея точные адреса мужчин, проводят поквартирный рейд. Остальные четверо ждут во дворе. В случае отказа открыть дверь угрожают открыть огонь", - рассказал Лысогор.

Мобилизация в России

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек. По его словам, согласно планам страны-агрессора такая мобилизация должна состояться до 1 июня.

Отметим, британская разведка до этого сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Запорожская область Херсонская область Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС