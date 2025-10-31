Уже в ближайшее время. Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по РФ, - Зеленский

Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", - отметил Зеленский.

Дальнобойные удары Украины

Напомним, Украина активно использует дальнобойные беспилотники и ракеты для атак на стратегически важные объекты россиян.

Так, в ночь на 31 октября на территории России прогремели взрывы. Беспилотники поразили энергетические объекты сразу в трех регионах. В частности, в Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения.

На подстанции "Владимирская" вспыхнул пожар после атаки дрона. Подстанция 750 кВ является одной из ключевых высоковольтных станций энергокольца вокруг Москвы и передает мощности от атомных и тепловых электростанций в направлении столицы РФ.

Кроме того, сегодня ночью местные жители сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Также в Ярославле во время атаки закрывали местный аэропорт.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 23 октября Силы обороны Украины ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших НПЗ в центральной части РФ.

Также 21 октября украинские защитники ударили ракетами Storm Shadow по Брянскому химическому заводу.