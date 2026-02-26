ua en ru
100-гривневая купюра изменится: что готовит Нацбанк

Украина, Четверг 26 февраля 2026 17:12
100-гривневая купюра изменится: что готовит Нацбанк
Автор: Антон Корж

В 2026 году Национальный банк Украины планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы в эфире телемарафона.

По его словам, еще в августе 2024 года НБУ начал выпуск модифицированных банкнот. Они имеют дополненный дизайн - на банкнотах разместили лозунгом современной Украины "Слава Украине! Героям слава!"

"В обращение ввели банкноты номиналом 50 гривен, 500 гривен, 1000 гривен. В прошлом году появились модифицированные банкноты 20 гривен, а со вчерашнего дня, с 25 февраля, в рамках планового выпуска мы выпустили 200 гривен модифицированных с этим лозунгом", - отметил он.

Вместе с тем, добавил Прохода, другие элементы дизайна и защиты банкнот не изменились. Также остались неизменными описания и изображения.

"Кстати, вскоре мы завершим этот процесс и выпустим в обращение и модифицированные 100 гривен в этом году. Об этом сообщим дополнительно", - отметил чиновник.

Также, по словам Проходы, НБУ изучает и внедряет мировой опыт по вопросам разработки дизайна и защиты. Некоторые решения уже появляются на банкнотах.

"Кстати, модифицированные банкноты номиналом 20 и 50 гривен, которые находятся в обращении, мы залоковали, то есть они уже будут служить дольше и в обращении будут находиться дольше", - заверил он.

Отметим, ранее мы уже сообщали, что Национальный банк Украины выпустит обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они появятся в обращении с 25 февраля в рамках планового выпуска. Всего в Украине есть уже ряд модифицированных купюр:

  • с 8 августа 2024 года запущены банкноты номиналом 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года запущены банкноты номиналом 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 года запущены банкноты номиналом 20 гривен.

Между тем бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов постепенно выводят из обращения - их полностью заменят монетами. Также с 1 октября 2025 года Национальный банк Украины начал поэтапное изъятие монет номиналом 10 копеек.

