Уже есть предложения. Зеленский рассказал детали европейского мирного плана для Украины

План прекращения войны

Напомним, Украина совместно со странами ЕС работает над планом прекращения войны по текущей линии фронта, который состоит из 12 пунктов. Его реализацией будет заниматься мирная комиссия под председательством американского лидера Дональда Трампа.

Согласно плану, Украина и РФ зафиксируют территориальные линии после того, как страна-агрессор согласится на прекращение огня. После этого состоится возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен военнопленными.

Украина также получит гарантии безопасности, финансирование на восстановление разрушений и ускоренный путь к вступлению в ЕС.

Кроме того, антироссийские санкции будут постепенно смягчаться. В то же время около 300 миллиардов долларов замороженных активов будут возвращены только после согласия страны-агрессора относительно участия в послевоенном восстановлении Украины. В случае новой агрессии ограничения снова вступят в силу.

Также план предусматривает старт переговоров между Украиной и РФ по управлению оккупированными территориями. При этом ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими.

Призыв Трампа к завершению войны

Отметим, в пятницу, 17 октября, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. За день до этого у президента США были переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сразу после встречи с Зеленским Трамп призвал Украину и РФ остановиться на текущих позициях на фронте. Он также подчеркнул, что обе стороны могут объявить о своей победе.

Страна-агрессор уже отвергла такое предложение Трампа. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва не хочет перемирия.