Звернення Зеленського до Верховної Ради: онлайн

Сьогодні, 1 грудня президент Володимир Зеленський виступає із щорічним посланням до Верховної Ради. Серед тем традиційного звернення до парламентарів – ситуація всередині країни та становище України на міжнародній арені.

Що відомо про послання Зеленського

Звернення президента України до Ради передбачено Конституцією та відбувається щороку.

У 2021 році виступ Володимира Зеленського у парламенті відбудеться у середу, 1 грудня. Початок о 10:00.

Послання глави держави стосується поточного внутрішнього та зовнішнього становища України.

На засідання ВР запросили представників громадськості

Офіс президента направив на погодження до ВР список із понад 80 осіб для участі в урочистому засіданні парламенту 1 грудня. Їх запропоновано запросити для "найширшого представлення суспільства" під час щорічного звернення Володимира Зеленського.

У списку наведено прізвища викладачів, медиків, представників громадських організацій, ветеранів бойових дій, членів сімей загиблих військових.

Про таку ініціативу Зеленський говорив під час свого торішнього виступу у Раді.

Воєнний стан та держпереворот: гучні заяви напередодні звернення президента

Під час прес-марафону 26 листопада Володимир Зеленський спростував чутки про воєнний стан, які поширювалися у ЗМІ на тлі інформації про можливе військове вторгнення РФ.

Президент сказав, що подібні повідомлення лякають людей та обрушують українські ринки, оскільки після фрази "воєнний стан" інвестори починають йти.

При цьому на прес-конференції глава держави заявив про підготовку державного перевороту в Україні.

Зеленський повідомив, що отримав агентурні відомості про підготовку держперевороту 1-2 грудня із залученням Ріната Ахметова.

Однак президент уточнив, що "говорити та ділитися інформацією не має права". СБУ вже розпочала розслідування за фактом підготовки державного перевороту.

Про що говорив Зеленський у Раді минулого року

У 2020 році звернення президента планувалося на квітень, але через карантин відбулося лише 20 жовтня, коли ВР повернулася до звичайного режиму роботи.

Володимир Зеленський звітував про стратегічні напрями розвитку країни. Головні теми послання: впровадження цифрового паспорта та держпослуг онлайн у Дії, продовження програми "Велике будівництво", ситуація на Донбасі, створення Кримської платформи.

Президент розповів про результати аудиту держави, заявив про необхідність зменшити державну частку в економіці та розвивати державно-приватне партнерство.

Формат послання зміниться

Під час звернення до народних депутатів у 2020 році глава держави зазначив, що настав час змінювати традиції. Першим кроком до цього стало впровадження QR-коду, за яким нардепи могли завантажити повний текст звернення замість використання паперової версії.

Також президент висловив бажання звітувати безпосередньо перед тими, "хто найняв його на 5 років".

Зеленський запропонував з 2021 року запрошувати до Ради представників різних професій та віку з регіонів, розповідати їм про зроблене та презентувати плани на майбутнє.