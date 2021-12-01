ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна у лютому 2023 року проведе е-перепис. До процесу залучать Apple

Новость на русском →
Київ, Середа 01 грудня 2021 11:09
Україна у лютому 2023 року проведе е-перепис. До процесу залучать Apple Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року. До цього процесу залучать компанію Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання глави держави до Ради.

"В планах запустити вже скоро запустити електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. Пишаємось тим, що Україна стане другою в світі, яка проведе перепис у співпраці з Apple вже у лютому 2023 року", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.

Зазначимо, що США поки є першою країною, яка має досвід проведення перепису населення спільно з Apple.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада Перепис населення
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України