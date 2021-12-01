Україна у лютому 2023 року проведе е-перепис. До процесу залучать Apple
Президент Володимир Зеленський заявив, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року. До цього процесу залучать компанію Apple.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання глави держави до Ради.
"В планах запустити вже скоро запустити електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. Пишаємось тим, що Україна стане другою в світі, яка проведе перепис у співпраці з Apple вже у лютому 2023 року", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.
Зазначимо, що США поки є першою країною, яка має досвід проведення перепису населення спільно з Apple.