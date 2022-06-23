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На "вишках Бойка" триває пожежа: супутниковий знімок NASA

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Четвер 23 червня 2022 21:01
На "вишках Бойка" триває пожежа: супутниковий знімок NASA Ілюстративне фото: на "вишках Бойка" триває пожежа (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Пожежа на "вишках Бойка", які, ймовірно, спалахнули внаслідок удару українських військових, триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутниковий моніторинг NASA Worldview.

За допомогою такого моніторингу можна відстежити полум'я, яке виникає внаслідок лісових пожеж у мирний час. При цьому у час війни також можна побачити місця бойових дій.

Варто зауважити, що пожежа на "вишках Бойка" триває ще з 21 червня, коли, ймовірно, по них вдарили Збройні сили України.

На &quot;вишках Бойка&quot; триває пожежа: супутниковий знімок NASAСупутниковий знімок пожежі, позначений червоною точкою (worldview.earthdata.nasa.gov)

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах, які також називають "вишки Бойка", у Чорному морі.

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