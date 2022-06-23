На "вишках Бойка" триває пожежа: супутниковий знімок NASA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутниковий моніторинг NASA Worldview .

За допомогою такого моніторингу можна відстежити полум'я, яке виникає внаслідок лісових пожеж у мирний час. При цьому у час війни також можна побачити місця бойових дій.

Варто зауважити, що пожежа на "вишках Бойка" триває ще з 21 червня, коли, ймовірно, по них вдарили Збройні сили України.

Супутниковий знімок пожежі, позначений червоною точкою (worldview.earthdata.nasa.gov)