На "вышках Бойко" продолжается пожар: спутниковый снимок NASA

Пожар на "вышках Бойко", которые, вероятно, загорелись в результате удара украинских военных, продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковый мониторинг NASA Worldview .

С помощью такого мониторинга можно отследить пламя, которое возникает в результате лесных пожаров в мирное время. При этом время войны также можно увидеть места боевых действий.

Стоит заметить, что пожар на "вышках Бойко" длится еще с 21 июня, когда, вероятно, по ним ударили Вооруженные силы Украины.

Cпутниковый снимок пожара, который отмечен красной точкой (worldview.earthdata.nasa.gov)