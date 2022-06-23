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На "вышках Бойко" продолжается пожар: спутниковый снимок NASA

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 21:01
На "вышках Бойко" продолжается пожар: спутниковый снимок NASA Иллюстративное фото: на "вышках Бойко" продолжается пожар (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Пожар на "вышках Бойко", которые, вероятно, загорелись в результате удара украинских военных, продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковый мониторинг NASA Worldview.

С помощью такого мониторинга можно отследить пламя, которое возникает в результате лесных пожаров в мирное время. При этом время войны также можно увидеть места боевых действий.

Стоит заметить, что пожар на "вышках Бойко" длится еще с 21 июня, когда, вероятно, по ним ударили Вооруженные силы Украины.

На &quot;вышках Бойко&quot; продолжается пожар: спутниковый снимок NASACпутниковый снимок пожара, который отмечен красной точкой (worldview.earthdata.nasa.gov)

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам, которые также называют "вышки Бойко", в Черном море.

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