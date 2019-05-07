ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вишинському продовжили арешт

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 18:54
Вишинському продовжили арешт
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Суд продовжив до 22 липня діючу нині запобіжний захід для Вишинського

Подільський районний суд Києва продовжив арешт керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок суд прийняв рішення продовжити до 22 липня діючий нині запобіжний захід для Вишинського. Захист обвинуваченого клопотав про заміну утримання під вартою на домашній арешт з носіння електронного браслета.

Нагадаємо, прокуратура звинуватила Вишинського у розміщенні статей 72 "антиукраїнського спрямування". Про це 15 квітня заявили прокурори Арно Лиллемяе та Євген Комаровський в Подільському райсуді Києва.

Раніше уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою". При цьому сам головний редактор підкреслив, що його не цікавить обмін на українських військовополонених.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Суд у справі Савченко і Рубана перенесли на кінець травня На посаду голови антикорупційного суду претендують три кандидати
Новини України Кирило ВишинськийСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся