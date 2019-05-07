Вишинському продовжили арешт

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Суд продовжив до 22 липня діючу нині запобіжний захід для Вишинського

Подільський районний суд Києва продовжив арешт керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок суд прийняв рішення продовжити до 22 липня діючий нині запобіжний захід для Вишинського. Захист обвинуваченого клопотав про заміну утримання під вартою на домашній арешт з носіння електронного браслета.

Нагадаємо, прокуратура звинуватила Вишинського у розміщенні статей 72 "антиукраїнського спрямування". Про це 15 квітня заявили прокурори Арно Лиллемяе та Євген Комаровський в Подільському райсуді Києва.

Раніше уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою". При цьому сам головний редактор підкреслив, що його не цікавить обмін на українських військовополонених.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.