Держзрада Вишинського: почалось перше засідання у справі

Фото: Кирило Вишинський

За словами прокурора, Вишинський був у стосунках з керівником проекту "Росія сьогодні"

Подільський районний суд Києва сьогодні, 4 квітня, почав перше засідання у справі Кирила Вишинського після передачі обвинувального акту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Адвокат Вишинського Андрій Даманський клопотав про те, щоб випустити його підзахисного із боксу для затриманих. Суд задовольнив клопотання.

На підготовчому засіданні суд не задовольнив клопотання захисту про відводи колегії.

Прокурор у справі держзради Кирила Вишинського Хараїм Валерій почав зачитувати обвинувальний акт у Подільському райсуді, зазначивши, що

діяльність і організація "РИА Новости" фактично полягала в проведенні підривної діяльності в Україні. Відповідну частину обвинувального акту зачитав прокурор у залі суду.

За його словами, громадянин України Вишинський був у стосунках з керівником проекту "Росія сьогодні".

Зазначається, що 31.01.2015 представник 'Росія Сьогодні" запропонував Вишинському очолити "Росія Сьогодні", яке далі іменувалося як "РИА Новости" в Україні.

"Далі було системне наповнення ресурсу. А також інформування про зовнішню політику.В обов'язки керівника вказаного представництва входила фінансова та організаційна робота", - сказав прокурор.

"20.02.2014 була здійснена окупація Криму, з урахуванням даної обставини діяльність і організація "РИА Новости" фактично полягала в проведенні підривної діяльності в Україні ", - заявив прокурор.



Він зазначив, що Вишинський, усвідомлюючи проведення підривної діяльності, роль та завдання, які перед ним ставили, погодився на вказану пропозицію і приступив до виконання обов'язків.

Раніше, Верховний суд частково задовольнив клопотання захисту та передав касаційну скаргу у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на розгляд до Об'єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою". При цьому сам головний редактор підкреслив, що його не цікавить обмін на українських військовополонених.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.