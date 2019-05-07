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Вышинскому продлили арест

Новости » Общество    07.05.2019 - 18:54
Вышинскому продлили арест
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Суд продлил до 22 июля действующую ныне меру пресечения для Вышинского

Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На заседании во вторник суд принял решение продлить до 22 июля действующую ныне меру пресечения для Вышинского. Защита обвиняемого ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

Напомним, прокуратура обвинила Вышинского в размещении статей 72 "антиукраинского направления". Об этом 15 апреля заявили прокуроры Арно Лиллемяе и Евгений Комаровский в Подольском райсуде Киева.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прокомментировала вопрос возможного обмена Кирилла Вышинского. Так, омбудсмен считает проблему Вышинского "особой". При этом сам главный редактор подчеркнул, что его не интересует обмен на украинских военнопленных.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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