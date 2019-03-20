Москалькова прокоментувала можливий обмін Вишинського

Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Проблема в тому, що Вишинський має два громадянства, заявила омбудсмен РФ

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Про це Москалькова розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Москалькова стверджує, що український політв'язень Олег Сенцов має два громадянства.

"Питання, пов'язане з обмінами перебувають під вартою людей, не в моїй компетенції. Тристороння контактна група займається обмінами. Проблема ще й у тому, що багато людей, як Вишинський, як Сенцов, вони мають два громадянства", - сказала Москалькова.

Вона вважає проблему Вишинського "особливою".

"Можна було б використовувати потенціал омбудсмена, але для цього теж треба змінити законодавство і внести такі повноваження омбудсмена. Але проблема Кирила Вишинського особлива. Тому що мова йде про журналістику", - додала вона.

Нагадаємо, раніше представник президента України у тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Вишинського не включили в списки на обмін з РФ через те, що його ім'я не звучало в пропозиціях на обмін з російської сторони.

Додамо, раніше заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв заявив, що Сенцов може потрапити в список на обмін засуджених в Україні російських і українських політв'язнів.

Зазначимо, що Москалькова прибула в будівлю Верховного суду, де сьогодні відбудеться засідання у справі головного редактора РИА Новости Україна".