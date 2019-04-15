Вишинського звинувачують у спробі спростувати агресію РФ проти України

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Відповідні статті Вишинський розміщував в період з 2014 по 2018

Прокуратура звинуватила керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в розміщенні 72 статей "антиукраїнського спрямування". Про це 15 квітня заявили прокурори Арно Ліллемяе і Євген Комаровський у Подільському райсуді Києва, повідомляє "Радіо Свобода".

Прокурори наголошують, що ці статті Вишинський розмістив в період з 2014 по 2018 роки. За версією прокурорів, матеріали містили "недостовірну, необ’єктивну, упереджену інформацію щодо України, української влади і армії і спростовували російську агресію проти України". Також звинувачення вважає, що ці матеріали "виправдовували можливий вихід окремих регіонів Донецької та Луганської областей зі складу України".

Прокурори зазначили, що агенція "РИА Новости-Украина" фактично була представництвом держпідприємства МІА "Россия Сегодня". Однак вона була зареєстрована як незалежна юридична особа і отримувала фінансування не безпосередньо з Москви, а через фірми прокладки. Обвинувачення стверджує, що гроші надходили спочатку від офшора з Кіпру, а потім від компанії "SPN Media Solutions DOO Beograd" з Сербії, кінцевим бенефіціарним власником якої є МІА "Россия Сегодня". Ці компанії нібито пересилали кошти на рахунок ТОВ "Інтерселект", директором якого є Вишинський. Прокурори заявили, що за цією схемою з 2015 по 2018 роки екс-керівник "РИА Новости-Украина" отримав від МІА "Россия Сегодня" 257 тисяч 100 доларів США і 2 мільйони 134 тисячі євро.

15 квітня прокурори встигли зачитати 34 з 79 сторінок обвинувального акту. Чергове засідання заплановано на 25 квітня.

РБК-Україна писало, що на минулому засіданні сторона обвинувачення заявила, що на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина" містились статті із закликами до сепаратистських дій, а також заклики до розпалення етнічної ворожнечі.

Нагадаємо, Подільський районний суд Києва 4 квітня провів перше засідання у справі Кирила Вишинського після передачі обвинувального акту.