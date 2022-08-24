Випуск автомобілів в Росії впав майже втричі

У липні 2022 року виробництво легкових автомобілів в Росії склало 19400 штук, що на 80,6% менше, ніж у липні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росстат .

За сім місяців 2022 року в країні випущено менш як 300 тисяч легкових автомобілів, що на 64,2% менше, ніж у січні-липні 2021 року. Продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів в РФ в липні впали на 74,9%, до 32,4 тисячі штук.

Раніше ми писали, що Росія буде завозити продукцію брендів без їх дозволу. Зокрема, під паралельний імпорт потрапляють багато марок легкових автомобілів.

Також повідомлялося, що китайський автовиробник Lifan згорнув продажі в Росії. З початку 2022 року в країні не було зареєстрованого жодного нового автомобіля. Раніше японський Nissan зупинив збірку автомобілів в Росії.

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