Паралельний імпорт. Росія завозитиме продукцію брендів без їх дозволу

Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації пропонує завозити продукцію брендів, які припинили або призупинили роботу в Росії, без дозволу правовласників. Список таких брендів вже складається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Известия".

Повідомляється, що міністерство вже складає список брендів в легкій промисловості та інших галузях, які пішли з російського ринку. Надалі їх продукція потрапить під паралельний імпорт, тобто без дозволу самих брендів.

Передбачається, що імпорт проводитиметься альтернативними каналами. Зокрема, люксові товари продають в Росії через ексклюзивних дистрибуторів з країн ЄАЕС (Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан).

Москва вважає, що будь-який перший продаж таких товарів в будь-якій країні світу має давати можливість легально продавати їх в Росії. Такий принцип діє в деяких країнах, в тому числі в Японії.

На даний момент обговорюється остаточний список брендів, товари яких будуть ввозити в Росію без їх дозволу.