Китайський автогігант Lifan згорнув продажі в Росії

Китайський автовиробник Lifan згорнув продажі в Росії. З початку 2022 року в країні не було зареєстрованого жодного нового автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

Повідомляється, що на даний момент немає пропозицій про продаж нових Lifan в Росії. Крім того, не відповідає офіційна "гаряча лінія", а сторінки в соціальних мережах не оновлюються. Нові автомобілі також відсутні в дилерських центрах.

При цьому на російському сайті Lifan все ще є інформація про продаж седанів Solano II і Murman, хетчбека X50, а також кросоверів X60, X70 і MyWay. Однак ціни на них відповідають прайсам за 2017 рік.

Відзначимо, ще кілька років тому Lifan входив до списку найпопулярніших китайських брендів на російському авторинку.