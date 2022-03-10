Nissan зупиняє виробництво автомобілів в Росії

Японський автовиробник Nissan Motor Co планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії. В якості головної причини зупинки називаються логістичні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

У Nissan поки не називають конкретної дати, коли автоскладальне підприємство в Санкт-Петербурзі перестане працювати. Але вже точно вирішено, що виробництво автомобілів на ньому скоро припиниться. Завод в Санкт-Петербурзі минулого року випустив 45 000 автомобілів, в більшості своїй кросоверів X-Trail.

Японський автовиробник також підкреслив, що безпека його співробітників є для компанії головним пріоритетом. Раніше Nissan припинив експорт до Росії.