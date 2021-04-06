В уряді підготували порядок виплати ФОПам по 8 тисяч: як це працюватиме
Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про порядок виплати фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні.
Проект постанови розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Хто отримає виплати
Програма розрахована на увесь 2021 рік. Згідно з документом, гроші зможуть отримати у регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи ("червона" зона). Заявки потрібно подавати протягом 30 днів із дня запровадження на території додаткових заходів.
По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи та наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких входить до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Цей перелік повинен затвердити Кабінет міністрів.
Куди звертатися
Заява формується та подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія", у тому числі з використанням мобільного додатку.
У заяві зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.
Перевірка інформації здійснюється під час формування та подання заяви на відповідність умовам надання допомоги.
Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати не пізніше ніж протягом наступного операційного дня.
Кому не виплатять по 8 тисяч гривень
У порядку прописані категорії, які не підпадають під дію програми. В першу чергу, це ті, чий основний вид діяльності входить в перелік Кабміну. Крім того, повинні бути сплачені всі податки за останній квартал. Для найманих працівників також встановлена стеля зарплати, коли компенсації не виплачуються - 30 тисяч гривень на місяць.
Як повідомляло РБК-Україна, на виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень. Гроші зможуть отримати 362,5 тисяч осіб.
Нагадаємо, виплата в грудні 2020 року ФОПам і найманим працівникам за 8 тисяч гривень була однією з трьох програм компенсації за карантин. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Однак заявки подали лише 480 тисяч ФОПів і найманих працівників. Основні виплати були проведені наприкінці 2020 року - по 8 тисяч гривень отримали 455 тисяч осіб. На ці цілі з держбюджету витратили 3,6 млрд гривень. Решта отримали гроші на початку 2021 року.