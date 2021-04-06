В уряді підготували порядок виплати ФОПам по 8 тисяч: як це працюватиме

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про порядок виплати фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні.

Хто отримає виплати

Програма розрахована на увесь 2021 рік. Згідно з документом, гроші зможуть отримати у регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи ("червона" зона). Заявки потрібно подавати протягом 30 днів із дня запровадження на території додаткових заходів.

По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи та наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких входить до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Цей перелік повинен затвердити Кабінет міністрів.

Куди звертатися

Заява формується та подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія", у тому числі з використанням мобільного додатку.

У заяві зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Перевірка інформації здійснюється під час формування та подання заяви на відповідність умовам надання допомоги.

Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати не пізніше ніж протягом наступного операційного дня.

Кому не виплатять по 8 тисяч гривень

У порядку прописані категорії, які не підпадають під дію програми. В першу чергу, це ті, чий основний вид діяльності входить в перелік Кабміну. Крім того, повинні бути сплачені всі податки за останній квартал. Для найманих працівників також встановлена стеля зарплати, коли компенсації не виплачуються - 30 тисяч гривень на місяць.