Заявки на отримання 8000 гривень подали понад 200 тисяч українців

Станом на 21 квітня заявки на отримання 8 тис. гривень подали вже 206 тисяч фізичних осіб - підприємців (ФОПів) та найманих працівників. Заявки приймаються з "червоних зон".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, 21 квітня, яке транслювалося на Youtube .

Як нагадав Шмигаль, оформити заявку можна через портал або застосунок "Дія". "Система автоматично визначає, чи підпадаєте ви під виплати", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що підприємці та наймані працівники в тих регіонах, які були в червоній зоні, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно зможуть податися на програму державної допомоги.

"Тобто, бізнес в Івано-Франківській чи Закарпатській області так само може залишити заявки для отримання виплат", - сказав Шмигаль.