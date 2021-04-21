Заявки на отримання 8000 гривень подали понад 200 тисяч українців
Станом на 21 квітня заявки на отримання 8 тис. гривень подали вже 206 тисяч фізичних осіб - підприємців (ФОПів) та найманих працівників. Заявки приймаються з "червоних зон".
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, 21 квітня, яке транслювалося на Youtube.
Як нагадав Шмигаль, оформити заявку можна через портал або застосунок "Дія". "Система автоматично визначає, чи підпадаєте ви під виплати", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що підприємці та наймані працівники в тих регіонах, які були в червоній зоні, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно зможуть податися на програму державної допомоги.
"Тобто, бізнес в Івано-Франківській чи Закарпатській області так само може залишити заявки для отримання виплат", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня прийняв постанову про порядок виплат фізичним особам - підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам за 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки в "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов у список.
Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.