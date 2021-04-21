Заявок на 8000 гривень вже подали на більшу суму, ніж передбачено в держбюджеті

Станом на 21 квітня заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсацій за карантин подали більше 200 тисяч фізичних осіб - підприємців та найманих працівників. Водночас з держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян.

Про кількість поданих заявок повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль .

"Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян. На виплату цієї допомоги у поточному році з державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Водночас прес-служба Міністерства фінансів 20 квітня повідомила, що з державного бюджету на виплати виділили 1,4 млрд гривень.

За його інформацією заявки подали 206 тисяч осіб.

Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Раніше у Мінсоцполітики очікували, гроші зможуть отримати 362,5 тисяч осіб. Планувалося, що з держбюджету виділять 2,9 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня прийняв постанову про порядок виплат фізичним особам - підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам за 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки в "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов у список.