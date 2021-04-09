Виплати за карантин: кому доведеться повернути отримані гроші

Вже скоро в Україні розпочнуть виплачувати по 8 тисяч гривень ФОПам за обмеження роботи в "червоній" зоні карантину. Однак уряд передбачив механізм позбавлення виплаченої допомоги.

Про це йдеться в постанові Кабміну .

Якщо підприємець чи працівник вкаже неправдиву інформацію для отримання 8 тисяч гривень і отримає допомогу, то її доведеться повернути державі. Після виявлення недостовірної інформації Пенсійний фонд має повідомити про це застрахованих осіб.

Потім органи Пенсійного фонду видають рішення про відшкодування допомоги застрахованими особами та надсилають його "порушникам". Повернути отримані кошти потрібно протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення.

Якщо застрахована особа не поверне кошти у визначений термін, то вони будуть стягнуті примусово через Державну виконавчу службу.