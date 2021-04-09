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Виплати за карантин: кому доведеться повернути отримані гроші

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 20:46
Виплати за карантин: кому доведеться повернути отримані гроші Фото: в Україні повертаються виплати ФОПам за карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже скоро в Україні розпочнуть виплачувати по 8 тисяч гривень ФОПам за обмеження роботи в "червоній" зоні карантину. Однак уряд передбачив механізм позбавлення виплаченої допомоги.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Якщо підприємець чи працівник вкаже неправдиву інформацію для отримання 8 тисяч гривень і отримає допомогу, то її доведеться повернути державі. Після виявлення недостовірної інформації Пенсійний фонд має повідомити про це застрахованих осіб.

Потім органи Пенсійного фонду видають рішення про відшкодування допомоги застрахованими особами та надсилають його "порушникам". Повернути отримані кошти потрібно протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення.

Якщо застрахована особа не поверне кошти у визначений термін, то вони будуть стягнуті примусово через Державну виконавчу службу.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін опублікував постанову про виплати ФОПам за карантин. Згідно з документом, карантинні виплати зможуть отримати ті ж самі підприємці, які отримали допомогу під час зимового локдауну.

Як писало РБК-Україна, на виплати ФОПам з держбюджету планують виділити майже 3 млрд гривень, цього вистачить для допомоги понад 360 тисяч українцям.

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