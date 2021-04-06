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На виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 11:59
На виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень Фото: выплати по 8 тисяч зможуть отримати 362,5 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про виплату фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам одноразової компенсації за карантин в сумі 8 тисяч гривень. Документ направлений на погодження міністерствам.

Проект постанови розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, зі спеціального фонду державного бюджету у 2021 році на виплати спрямовується 2,9 млрд гривень. Таким чином, гроші зможуть отримати 362,5 тисяч осіб.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Бюджетні кошти спрямовуються Пенсійному фонду України для виплат застрахованим особам. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в АТ "Ощадбанк",

Також встановлюється, що Пенсійний фонд надсилає Мінсоцполітики заявки на перерахування коштів для виплати по мірі надходження списків на виплату допомоги від Мінцифри.

По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи та наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких відповідає видам, визначеним у Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Цей перелік повинен затвердити Кабінет міністрів.

Гроші зможуть отримати у регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Заявки потрібно подавати протягом 30 днів із дня запровадження на території додаткових заходів.

Нагадаємо, виплата в грудні 2020 року ФОПам і найманим працівникам за 8 тисяч гривень була однією з трьох програм компенсації за карантин. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Однак заявки подали лише 480 тисяч ФОПів і найманих працівників. Основні виплати були проведені наприкінці 2020 року - по 8 тисяч гривень отримали 455 тисяч осіб. На ці цілі з держбюджету витратили 3,6 млрд гривень. Решта отримали гроші на початку 2021 року.

Відзначимо, у березні Верховна рада відновила компенсації бізнесу в розмірі 8 000 гривень. Компенсацію отримають ті, кого змусили припинити діяльність на час карантину. Перелік видів діяльності, які потрапляють під виплати, ще має встановити Кабмін.

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