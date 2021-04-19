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Виплати ФОПам можна оформити вже сьогодні: список КВЕДів

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 07:30
Виплати ФОПам можна оформити вже сьогодні: список КВЕДів Фото: ФОПам виплатять компенсації за карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

З 19 квітня починається оформлення виплат ФОПам, чий бізнес постраждав через обмеження карантину. Компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень зможуть отримати підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" зони. При цьому їх вид діяльності має відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Хто має право на грошову допомогу та як її оформити - в матеріалі РБК-Україна.

Кому призначається компенсація

На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.

Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.

Зокрема, в списку КВЕДів: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.

Виплати ФОПам можна оформити вже сьогодні: список КВЕДів

Умови для отримання виплат

Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.

Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:

  • в регіоні, де зареєстровано ФОП, встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки;
  • вид основної діяльності підприємства відповідає затвердженому переліку Кабміну;
  • відсутня зборгованість по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП);
  • максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень на місяць;
  • на момент подачі заявки про компенсацію ФОП зареєстрований більше 3 місяців;
  • ФОП не є одночасно найманим працівником.

Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун наприкінці 2020 року.

Порядок оформлення заявки

З понеділка, 19 квітня відкрита реєстрація на отримання матеріальної допомоги на державному веб-порталі "Дія" в розділі "Послуги". Також заявку можна оформити в мобільному додатку "Дія".

  1. Для реєстрації або авторизації в кабінеті користувача "Дії" необхідно використовувати електронний підпис або BankID.
  2. Після аутентифікації здійснюється автоматична перевірка даних на відповідність умовам виплат в Реєстрах ПФУ та Державної податкової служби.
  3. Далі необхідно підтвердити область, в якій здійснюється діяльність, а також місце роботи.
  4. Вказати номер банківського рахунку в форматі IBAN.
  5. Перевірити і відправити сформовану заявку.

Терміни оформлення і виплати грошової допомоги

Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.

Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 19 квітня 2021.

Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був введений в лютому-березні 2021, то подати заяву можна до 18 травня 2021 включно.

Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.

Раніше повідомлялося, на виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень. Матеріальну допомогу зможуть отримати 362,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, в грудні 2020 року через карантин також проводилися одноразові виплати на підтримку малого бізнесу. Тоді компенсацію оформили 455 тисяч українців.

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