Виплати ФОПам за карантин: скільки отримають в Київській області

Місцева влада може збільшити карантинні виплати ФОПам . Для Київської області сума матеріальної допомоги може скласти до 12,6 тис. гривень.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін в Facebook.

"Тому обговорили механізм, який зможе дозволити збільшити виплати підприємцям за рахунок місцевих бюджетів громад до середньої зарплати в області. У нас на Київщині вона в січні 2021 склала 12645 грн", - повідомив Володін.

Для цього пропонують використовувати механізм, який діяв у грудні минулого року. В Офісі президента України запропонували виплатити малому і середньому бізнесу по 8 тисяч гривень, як компенсацію за "червону" зону.

У грудні 2020 року в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження локдауну. Одною з програм була виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам. Тоді карантинну допомогу отримали майже півмільйона українців.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу допомогти бізнесу в "червоній" зоні карантину. Зеленський пообіцяв, що держава подвоїть ці виплати.

Після цього в Кабміні запропонували повернути карантинні виплати підприємцям. Планувалося, що виплати зможуть отримати у регіонах "червоної" зони.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що законопроект щодо карантинних виплат внесуть в Раду вже цього тижня.