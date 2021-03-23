Выплаты ФОПам за карантин: сколько получат в Киевской области

Местные власти могут увеличить карантинные выплаты ФОПам . Для Киевской области сумма материальной помощи может составить до 12,6 тыс. гривен.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.

"Поэтому обсудили механизм, который сможет позволить увеличить выплаты предпринимателям за счет местных бюджетов громад к средней зарплате в области. У нас на Киевщине она в январе 2021 составила 12645 грн", - сообщил Володин.

Для этого предлагают использовать механизм, который действовал в декабре прошлого года. В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону.

В декабре 2020 года в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения локдауна. Одной из программ была выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам. Тогда карантинную помощь получили почти полмиллиона украинцев.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал местные власти помочь бизнесу в "красной" зоне карантина. Зеленский пообещал, что государство удвоит эти выплаты.

После этого в Кабмине предложили вернуть карантинные выплаты предпринимателям. Планировалось, что выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что законопроект о карантинных выплат внесут в Раду уже на этой неделе.