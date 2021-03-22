Уряд планує поновити карантинні виплати підприємцям

"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - повідомив прем’єр-міністр.

Як зазначив Шмигаль, це питання він обговорив з міністрами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня заявив, що місцева влада повинна допомогти бізнесу "червоної зони". За його словами, додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%. Таким чином, сума підтримки людей і бізнесу збільшиться вдвічі

Як повідомляло РБК-Україна, у 2020 році в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.