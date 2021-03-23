У Раду завтра внесуть законопроект щодо допомоги бізнесу під час карантину, - Арахамія

До Верховної ради внесуть законопроект щодо компенсацій підприємцям, які постраждали через введення владою жорсткого карантину. Закону буде внесений до парламенту в середу, 24 березня.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24".

"Система допомоги по малому і середньому бізнесу у нас реєструється завтра вранці і ми постараємося за скороченою процедурою пройти і, думаю, десь протягом десяти днів він буде підписаний", - заявив він.

При цьому нардеп зазначив, що виплати будуть залежати від попередніх задекларованих.