ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський пообіцяв підтримку бізнесу в "червоній" зоні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 21:14
Зеленський пообіцяв підтримку бізнесу в "червоній" зоні Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада допоможе бізнесу, який знаходиться в регіонах "червоної" зони. Місцеві влади повинні надати відповідні пропозиції до наступного тижня.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Логічно, що про різні форми підтримки, коли вводиться локдаун на місцях, повинні подумати і представники місцевої влади, і разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів щодо підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого району, які постраждають через обмеження так званої "червоної" зони", - заявив Зеленський.

Він додав, що очікує від місцевої влади пропозицій щодо підтримки бізнесу. За словами президента, відповідні пропозиції наступного тижня можуть розглянути і затвердити на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Додатково до запропонованих коштом місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100% до них. Таким чином, сума підтримки людей і бізнесу збільшиться вдвічі", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, отримати допомогу можна буде через портал "Дію", а також закликав Верховну раду бути готовою, щоб підтримати потрібні норми.

Зазначимо, що на сьогодні в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області.

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони – відбулося. Ми застосували санкції проти 19 компаній, пов'язаних...

Posted by Володимир Зеленський on Friday, March 19, 2021

Нагадаємо, сьогодні в Києві і ряді міст підприємці протестували проти введення жорсткого карантину.

Крім того, Кабінет міністрів може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли у 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський бизнес Карантин
NEWS
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні