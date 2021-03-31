Виплати ФОПам по 8 000 гривень почнуться за кілька тижнів, - Федоров
Виплати ФОПам (фізичним особам-підприємцям) за 8 000 гривень почнуться через кілька тижнів. У додатку "Дія" треба трохи допрацювати технологічний процес.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив Федоров.
За його словами, команда "Дія" готова і чекає тільки рішення уряду.
нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подавати заявку на виплати можна буде вже на початку квітня.
Нагадаємо, раніше Верховна рада відновила компенсації бізнесу в розмірі 8 000 гривень. Компенсацію отримають ті, хто змушений призупинити діяльність на час карантину. Перелік видів діяльності, які потрапляють під виплати, ще має встановити Кабмін.
При цьому президент Володимир Зеленський заявляв, що місцеві влади повинні допомогти бізнесу "червоної зони", а також пообіцяв, що держава подвоїть виплати від місцевих органів.