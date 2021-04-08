Виплати по 8 тисяч гривень: хто зможе отримати гроші

У яких регіонах виплатять гроші

Згідно з законом, який набуде чинності 9 квітня, по 8 тисяч гривень зможуть отримати у регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи ("червона" зона).

За грошима можна звертатися протягом 30 днів із дня запровадження "червоного" рівня. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності закону.

Куди звертатися

Заява формується та подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія", у тому числі з використанням мобільного додатку.

У заяві зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Перевірка інформації здійснюється під час формування та подання заяви на відповідність умовам надання допомоги.

Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати не пізніше ніж протягом наступного операційного дня.

Заявки можна буде подавати вже наступного тижня.

Джерела коштів

Законом встановлено, що компенсації виплачуються за рахунок коштів державного бюджету України - у розмірі 8 тисяч гривень; за рахунок коштів місцевого бюджету - у розмірі, визначеному рішенням органу місцевого самоврядування. Уряд вже виділив на ці цілі 2,9 млрд гривень. Рішень місцевої влади поки що немає

Працівники яких сфер отримають гроші

По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи та наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких входить до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Перелік основних видів визначається Кабінетом міністрів.

Уряд ще не затверджував нового переліку цих видів економічної діяльності. Однак наразі діє постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236, якою був встановлений цей перелік. За цим списком гроші отримували у 2020 році.