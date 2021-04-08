Выплаты по 8 тысяч гривен: кто сможет получить деньги

В каких регионах выплатят деньги

Согласно закону, который вступит в силу 9 апреля, по 8 тысяч гривен смогут получить в регионе, где действуют дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия ("красная" зона).

За деньгами можно обращаться в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня. Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были ранее, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона.

Куда обращаться

Заявление формируется и подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія", в том числе с использованием мобильного приложения.

В заявлении указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

Проверка информации осуществляется во время формирования и подачи заявления на соответствие условиям оказания помощи.

Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты не позднее чем в течение следующего операционного дня.

Заявки можно будет подавать уже на следующей неделе.

Источники средств

Законом установлено, что компенсации выплачиваются за счет средств государственного бюджета Украины - в размере 8 тысяч гривен; за счет средств местного бюджета - в размере, определенном решением органа местного самоуправления. Правительство уже выделило на эти цели 2,9 млрд гривен. Решений местной власти пока нет

Работники каких сфер получат деньги

По 8 тысяч гривен получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, основной вид экономической деятельности которых входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Перечень основных видов определяется Кабинетом министров.

Правительство еще не утверждало нового перечня этих видов экономической деятельности. Однако в настоящее время действует постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236, которым был установлен этот перечень. По этому списку деньги получали в 2020 году.