Виплата субсидій готівкою стартує з 1 березня

Фото: субсидії готівкою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсіонерам видадуть субсидії разом з пенсією, іншим - в Ощадбанку

В Україні з 1 березня 2019 року починається виплата готівкою субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Рішення про це Кабінет міністрів прийняв на початку лютого.

Згідно з порядком виплат, у березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію за лютий 2019 року разом з пенсією через банк або через "Укрпошту". За розрахунками уряду, пенсіонери складають близько 70% всіх отримувачів субсидій.

Всі інші субсидианты зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта та ідентифікаційного коду. При цьому Ощадбанк ввів попередню реєстрацію для громадян.

З 1 березня таке поняття, як обов'язковий платіж скасовується. Домогосподарство отримає субсидію готівкою і повинно самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не буде впливати на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року у домогосподарства буде прострочена понад місяця заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на сезон 2019-2020 рр. не призначать.

Крім того, в травні всім одержувачам субсидій потрібно обов'язково подати заяву та декларацію про доходи до управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги буде стосуватися тільки тих, хто звернувся за субсидією вперше в 2019 році.

Нагадаємо, житлові субсидії в грудні 2018 року отримували 3,9 млн домогосподарств, у січні 2019 року - 3,65 млн. Середній розмір призначеної субсидії в січні склав 915,9 грн.

За даними Держстату, пільги і субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива займають 2,8% в ресурсах громадян за 9 місяців 2018 року. Сукупні ресурси середнього домогосподарства з 2,11 осіб у січні-вересні 2018 року становили 9702,3 грн в місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг в III кварталі 2018 року 8,0% від загальних грошових витрат.

За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі у березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким призначена субсидія на поточний опалювальний період. У середньому виплати складуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть в квітні (за березень) і травні (за квітень) 2019 року.