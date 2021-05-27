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Лукашенко і Путін обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію

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Москва, Четвер 27 травня 2021 19:04
Лукашенко і Путін обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію Фото: Софія Сапега, дівчина арештованого засновника Nexta (instagram sapega_sofia_)
Автор: Дмитро Левицький

Президенти Білорусі та Росії - Олександр Лукашенко та Володимир Путін - під час завтрашньої зустрічі в Сочі обговорять питання Софії Сапеги, яку білоруські силовики арештували разом з засновником Nexta Романом Протасевичем. Говоритимуть про можливість передачі Сапеги в Росію.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передає російське агентство "ТАСС".

"Скоріш за все буде порушуватися питання російської громадянки, яка була затримана і знаходиться в слідчому ізоляторі в Мінську. Де-юре, безумовно, (російська сторона - ред.) може підняти це питання (переведення Сапеги в РФ - ред.). У будь-якому випадку будемо робити все необхідне для захисту прав російської громадянки", - сказав він.

Пєсков зазначив, що захист прав Сапеги може здійснюватися у різних форматах, враховуючи "особливий характер міждержавних стосунків".

Нагадаємо, Лукашенко і Путін завтра зустрінуться в Сочі. На порядку денному їх переговорів буде питання білоруської економіки.

Як відомо, після арешту Сапеги білоруські силовики опублікували відео, на якому дівчина Протасевича зізнається, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі". Цей канал публікував особисті дані білоруських силовиків.

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