Лукашенко і Путін обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію

Президенти Білорусі та Росії - Олександр Лукашенко та Володимир Путін - під час завтрашньої зустрічі в Сочі обговорять питання Софії Сапеги , яку білоруські силовики арештували разом з засновником Nexta Романом Протасевичем. Говоритимуть про можливість передачі Сапеги в Росію.

"Скоріш за все буде порушуватися питання російської громадянки, яка була затримана і знаходиться в слідчому ізоляторі в Мінську. Де-юре, безумовно, (російська сторона - ред.) може підняти це питання (переведення Сапеги в РФ - ред.). У будь-якому випадку будемо робити все необхідне для захисту прав російської громадянки", - сказав він.

Пєсков зазначив, що захист прав Сапеги може здійснюватися у різних форматах, враховуючи "особливий характер міждержавних стосунків".