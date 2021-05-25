Росіянку, яка летіла з Протасевичем, затримали на три доби. У МЗС РФ назвали причину

Білоруська сторона пояснила, що росіянка Софія Сапега була затримана на 72 години. Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення.

Про це повідомили в МЗС РФ .

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії".

У МЗС РФ розповіли, що російський консул зустрівся з батьками Сапеги і рекомендував на випадок необхідності кваліфікованої юридичної допомоги "адвоката з багатим досвідом захисту прав російських громадян". Цей адвокат нібито вже приступив до роботи.

"Очікуємо отримання дозволу на консульську зустріч з Сапегою в самий найближчий час", - йдеться в повідомленні.