ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській обл. на одній з ДВК проголосували всі виборці

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 11:08
У Дніпропетровській обл. на одній з ДВК проголосували всі виборці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На виборчій дільниці проголосувало 100% виборців

У Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборців на позачергових виборах у Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Громадянської мережі "Опора".

Як повідомляється, станом на 9:50 на виборчій дільниці №120852 проголосували 100% виборців.

Зазначимо, ДВК №120852 знаходиться в "Державній установі ""Покровський виправний центр (№79)"", актовий зал, 1-й поверх". У списку виборців були включені 96 громадян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області викрили членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів в Раду. Інцидент стався у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів за підсумками результатів голосування.

Крім того, в Херсонській області курортникам і військовим може не вистачити бюлетенів з-за значної кількості відпочиваючих на Арабатській Стрілці, які змінили місце голосування на виборах у Раду.

Зазначимо, що в Україні сьогодні проходять вибори в Раду. "Опора" вже повідомила про перші порушення в день виборів. Зокрема, дві комісії у Кривому Розі розпочали ранкові засідання раніше встановленого терміну. У 29 виборчому окрузі члени комісії не прийняли присягу перед початком роботи.

Вибори в Раду: як проходить голосування У Дніпропетровській області водій врізався в дерево, двоє загиблих
Новини України Порошенко Зеленський Днепропетровская областьвыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся