У Дніпропетровській обл. на одній з ДВК проголосували всі виборці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На виборчій дільниці проголосувало 100% виборців

У Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборців на позачергових виборах у Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Громадянської мережі "Опора".

Як повідомляється, станом на 9:50 на виборчій дільниці №120852 проголосували 100% виборців.

Зазначимо, ДВК №120852 знаходиться в "Державній установі ""Покровський виправний центр (№79)"", актовий зал, 1-й поверх". У списку виборців були включені 96 громадян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області викрили членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів в Раду. Інцидент стався у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів за підсумками результатів голосування.

Крім того, в Херсонській області курортникам і військовим може не вистачити бюлетенів з-за значної кількості відпочиваючих на Арабатській Стрілці, які змінили місце голосування на виборах у Раду.

Зазначимо, що в Україні сьогодні проходять вибори в Раду. "Опора" вже повідомила про перші порушення в день виборів. Зокрема, дві комісії у Кривому Розі розпочали ранкові засідання раніше встановленого терміну. У 29 виборчому окрузі члени комісії не прийняли присягу перед початком роботи.