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У Варшаві українці почали голосувати на виборах

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 10:07
У Варшаві українці почали голосувати на виборах
Фото: голосування у Варшаві (facebook.com/andrii.desh)

У Варшаві почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069

У польському місті Варшава почалося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Польщі Андрія Дещицу Facebook.

За його словами, у Варшаві почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069.

Перед дипучреждением утворилася черга. Десятки людей з самого ранку прийшли під посольство України в Польщі, щоб віддати свої голоси за кандидатів на парламентських виборах.

Зазначимо, громадяни України в Польщі можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях, крім Варшави - у Гданську, Кракові та Любліні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет виборців України повідомив, що в день голосування найбільш поширені порушення - наявність незаконної агітації та незаконні дії окремих виборчих комісій. Зокрема, найбільшу кількість матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа - за Життя" і "Опозиційний блок". Також є проблеми в роботі деяких комісій.

Крім того, у зв'язку з проведенням виборів в Раду Національна гвардія взяла під посилену охорону ядерні об'єкти, суди і посольства.

Також станом на ранок 21 липня досі не відкрилися 8 виборчих дільниць, на яких мають пройти позачергові вибори.

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