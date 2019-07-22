У ЦВК назвали число українців, які не прийшли голосувати

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього до списку виборців внесено понад 29,5 млн українців

На позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Центрвиборчком зазначає, що загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи. При цьому число українців, які отримали виборчі бюлетені на парламентських виборах, становить 14 млн 718 тисяч 556.

Отже, не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. При цьому кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 646 тис. 458 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців.

Підкреслимо, Центрвиборчком повідомив, що остаточна явка виборців на дострокових виборах до Ради склала 49,84%.

Відзначимо, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.