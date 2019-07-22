ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЦВК назвали число українців, які не прийшли голосувати

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 02:29
У ЦВК назвали число українців, які не прийшли голосувати
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього до списку виборців внесено понад 29,5 млн українців

На позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Центрвиборчком зазначає, що загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи. При цьому число українців, які отримали виборчі бюлетені на парламентських виборах, становить 14 млн 718 тисяч 556.

Отже, не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. При цьому кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 646 тис. 458 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців.

Підкреслимо, Центрвиборчком повідомив, що остаточна явка виборців на дострокових виборах до Ради склала 49,84%.

Відзначимо, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.

ЦВК опрацювала 5% протоколів У ЦВК розповіли про отримані заяви щодо порушень під час голосування
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяголосование
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся