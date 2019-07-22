ЦВК завтра очікує перейти до отримання оригіналів протоколів

Фото: Наталія Бернацька (kmu.gov.ua)

ЦВК очікує перейти до встановлення остаточних підсумків голосування

В Центральній виборчій комісії очікують, що протоколи з мокрими печатками про результати голосування на виборах в Раду надійдуть від Окружних виборчих комісій вже завтра, 23 липня. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що ЦВК опрацював вже більше половини електронних протоколів. Лідирує партія "Слуга народу". Разом з нею в Раду проходять "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа За життя" та "Голос".

"Робота ЦВК продовжується. Ми найближчим часом очікуємо вже отримання протоколів у паперовій формі. Сподіваємось, що вже, можливо, завтра будуть перші протоколи, які надійдуть до нас з мокрими печатками. Ми перейдемо до встановлення остаточних підсумків голосування", - заявила Бернацька.

РБК-Україна писало, що на закордонних дільницях перемогу отримала "Європейська солідарність". Друге місце зайняла партія "Слуга народу", за неї "Голос".

Зазначимо, па позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи, а не прийшли проголосувати на парламентські вибори 14 млн 770 тисяч 894 виборці. Явка на позачергових виборах до Верховної ради є найнижчою за всю історію парламентських виборів.