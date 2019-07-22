Вибори в Раду: ЦВК опрацював більше 60% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 62.48% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, лідирує партія "Слуга народу", у неї 42.52%. Далі "Опозиційна платформа За життя" з 13.01%. Партія "Європейська солідарність" має 8.52%.

За "Батьківщину" проголосували 8.02% виборців, а за партію "Голос" - 6.30%.

В Центральній виборчій комісії очікують, що протоколи з мокрими печатками про результати голосування надійдуть від Окружних виборчих комісій вже завтра, 23 липня.

Зазначимо, па позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи, а не прийшли проголосувати на парламентські вибори 14 млн 770 тисяч 894 виборці. Явка на позачергових виборах до Верховної ради є найнижчою за всю історію парламентських виборів.

Нагадаємо, заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що для України це незвично низький показник. Але треба зважати на те, що це літній період. За його словами, це все таки позачергові вибори, які були достатньо неочікуваними для суспільства.