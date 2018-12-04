Выборы президента Украины не состоятся только в случае агрессии РФ, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Порошенко гарантирует, что выборы состоятся 31 марта 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года, если этому не помешает открытая агрессия со стороны Российской Федерации. Такое заявление он сделал во время встречи со студентами в Ивано-Франковске, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что единственное препятствие проведению следующих президентских выборов в Украине - открытая вооруженная наземная агрессия России.

"Я как президент гарантирую, что выборы пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать - это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство", - сказал президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект №9357 проведение местных выборов во время военного положения.

Ранее Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".

Как писало РБК-Украина, президент заявил, что военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага. Порошенко надеется, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами, и продолжение военного положения не будет нужным.