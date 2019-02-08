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Вибори президента будуть висвітлювати більше 100 представників ЗМІ

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 16:08
Вибори президента будуть висвітлювати більше 100 представників ЗМІ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала рекордно велику кількість засобів масової інформації

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала рекордно велику кількість засобів масової інформації, які подали документи на акредитацію для висвітлення виборчого процесу на чергових виборах президента України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дуже зросла кількість представників ЗМІ. На сьогодні у нас вже подано про акредитацію та знаходяться на розгляді у загальній кількості 19 ЗМІ. З них 12 зарубіжних, сім вітчизняних. Представників ЗМІ зареєстровано 126 осіб. У тому числі, це 96 представників телебачення", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, 8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидата в президенти.

Сьогодні комісія зареєструвала останніх двох кандидатів - Олександра Соловйова і Дмитра Гнапа.

Додамо, кандидати на пост глави держави могли реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. В неділю, 3 лютого, у Центральній виборчій комісії тривав прийом заяв від потенційних кандидатів на посаду президента.

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