Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти

Фото: Дмитро Гнап (УНІАН)

Таке рішення ЦВК прийняла у ході засідання 8 лютого

Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Гнапа кандидатом у президенти на виборах 2019. Таке рішення комісія прийняла у ході засідання у п'ятницю, 8 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, станом на 8 лютого зареєстровані 43 кандидати у президенти.

"До ЦВК 3 лютого надійшли документи від Гнапа Дмитра Володимировича. Розглянувши ці документи, ЦВК постановляє зареєструвати Гнапа Дмитра, проживає у місті Києві, член політичної партії "Сила людей", - повідомив член ЦВК Євген Радченко.

За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення про реєстрацію Гнапа було прийнято одноголосно.

"16 "за". Одноголосно", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше партія "Сила людей" закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства. Зокрема, парламентарі Остап Еднак і Наталія Веселова заявили, що вважають "ситуацію навколо Дмитра Гнапа неприйнятною".

Як писало РБК-Україна раніше, 3 лютого 2019 року представник політичної партії "Сила людей" Дмитро Гнап подав документи і заяву у ЦВК про висунення кандидатом на пост президента України.

Додамо, журналістка "Сліство.Інфо" Анна Бабинець повідомила, що в колективі сталася неприємна ситуація, яка пов'язана з грошима, які майже чотири роки тому агентство отримало в якості премії. Зокрема, Гнап від імені команди публічно заявив, що премію витратять на допомогу армії.

"З'ясувалося, що премія була перерахована на банківський рахунок Дмитра (можливо, тому, що рахунки ГО "Слідство.Інфо" були відкриті лише в грудні 2015-го, а премія надійшла десь за півроку до цього)", - пояснила вона і додала, що в найближчі дні Дмитро Гнап перерахує кошти, що залишилися на благодійний рахунок ГО "Слідство.Інфо" і команда буде вирішувати самостійно, куди витратити ці гроші.

У свою чергу Гнап заявив, що залишок від премії у розмірі понад 9 тис. євро є "недоторканним запасом".