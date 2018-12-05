Вибори в ОТГ не вдасться провести вчасно, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Вибори у десяти областях будуть оголошені після завершення воєнного стану

Вибори у місцевих громадах 10 регіонів України, у яких діє воєнний стан, не вдасться провести вчасно. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР підкреслив, що вибори у цих десяти регіонах будуть оголошені після завершення воєнного стану.

"Коли стояло питання про введення воєнного стану, у нас відбулась дискусія з приводу того, як проводити вибори в тих 10 областях, де введено воєнний стан. Ми усі в одній позиції, щоб вибори пройшли незалежно від воєнного стану. Ми провели детальні консультації із ЦВК, з комітетом ВР і юридичним відділом Верховної ради, і прийшли до спільного розуміння, що це вже неможливо вже зробити. Адже процес проведення виборів уже був перерваний", - повідомив Парубій.

Спікер Ради зазначив, що ЦВК оголосить вибори у найближчий час після завершення воєнного стану.

"Він (процес виборів, - ред.) не може повернутись в цю саму точку, він має повертатись спочатку. Думаю, що не буде ніяких труднощів і проблем, що після завершення строку воєнного стану ЦВК буде розпочатий процес, і в найближчий період вибори в громадах в 10 областях будуть оголошені та проведені у відкритий демократичний спосіб", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Підкреслимо, що за станом на середу, 5 грудня, текст так і не був оприлюднений на сайті парламенту.

Представник президента в ВР Ірина Луценко повідомляла, що проектом пропонується передбачити, що заборона проведення виборів до органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.

РБК-Україна також повідомляло, що в Раді очікували інформації від Центральної виборчої комісії (ЦВК) з приводу способу проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану.

Відзначимо, до 26 грудня в 10 областях України ввели воєнний стан через атаку Росії на ВМС України в Керченській протоці.