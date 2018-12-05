Выборы в ОТО не удастся провести вовремя, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Выборы в десяти областях будут объявлены после завершения военного положения

Выборы в местных общинах 10 регионов Украины, в которых действует военное положение, не удастся провести вовремя. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР подчеркнул, что выборы в этих десяти регионах будут объявлены после завершения военного положения.

"Когда стоял вопрос о введении военного положения, у нас состоялась дискуссия по поводу того, как проводить выборы в тех 10 областях, где введено военное положение. Мы все в одной позиции, чтобы выборы прошли независимо от военного положения. Мы провели подробные консультации с ЦИК, с комитетом ВР и юридическим отделом Верховной рады и пришли к общему пониманию, что это уже невозможно сделать. Ведь процесс проведения выборов уже был прерван", - сообщил Парубий.

Спикер Рады отметил, что ЦИК объявит выборы в ближайшее время после завершения военного положения.

"Он (процесс выборов, - ред.) не может вернуться в эту самую точку, он должен возвращаться сначала. Думаю, что не будет никаких трудностей и проблем, что после окончания срока военного положения ЦИК будет начат процесс, и в ближайший период выборы в общинах в 10 областях будут объявлены и проведены в открытый демократический способ", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №9357 о проведении местных выборов во время военного положения. Подчеркнем, что по состоянию на среду, 5 декабря, текст так и не был обнародован на сайте парламента.

Представитель президента в ВР Ирина Луценко сообщала, что проектом предлагается предусмотреть, что запрет проведения выборов в органы местного самоуправления в условиях военного положения не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

РБК-Украина также сообщало, что в Раде ожидали информации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу способа проведения местных выборов в условиях военного положения.

Отметим, до 26 декабря в 10 областях Украины ввели военное положение из-за атаки России на ВМС Украины в Керченском проливе.